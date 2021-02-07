الرياضة

الزمالك يوافق على سفر ساسي لتونس

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حصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك على إذن من اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تتولى إدارة النادي وإدارة الكرة بالنادي للحصول على اجازة والسفر إلى تونس.

  ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة صباح يوم  الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض بشكل طبيعي.

ويغيب لاعب الوسط الدولي عن الفربق الأبيض في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري والتي ستقام باستاد القاهرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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