الزمالك يوافق على سفر ساسي لتونس

حصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك على إذن من اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تتولى إدارة النادي وإدارة الكرة بالنادي للحصول على اجازة والسفر إلى تونس.
ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة صباح يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض بشكل طبيعي.
ويغيب لاعب الوسط الدولي عن الفربق الأبيض في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري والتي ستقام باستاد القاهرة.
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