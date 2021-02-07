الزمالك: علاقة كلوب بصلاح ستتكرر مع مصطفى محمد في جالاتا سراي

أعرب عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، عن سعادته بالمستوى الرائع الذي يقدمه مصطفى محمد مع فريق جالاتا سراي التركي.

وقاد مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي للفوز على فنربخشة بهدف دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن قمة الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري التركي.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس" إن مصطفى محمد يظهر بشكل مميز حتى الآن مع جالاتا سراي فهو يملك موهبة كبيرة".

وأضاف: "علاقة يورجن كلوب مدرب ليفربول مع محمد صلاح ستتكرر مع مصطفى محمد خلال تواجده مع جالاتا سراي تحت قيادة المدرب فاتح تريم".

وأكمل: "لا يوجد أي بند في عقد إعارة مصطفى محمد إلى جالاتا سراي يمنح الزمالك أي مكافآت خاصة بالأهداف".

وانتقل للحديث عن مواجهة الفريق المقبلة أمام الاتحاد بدوري we المصري، مؤكدًا أنه في ظل غياب بعض العناصر الأساسية عن الفريق سيفكر المدرب باتشيكو في الدفع بسيف الدين الجزيري.

وتابع: "غالبُا سيظهر سيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي للزمالك أمام الاتحاد".

وأتم:" لاعبو الزمالك سيرتدون قميصا عليه رقم 20 تخليدا لذكرى شهداء الزمالك في حادث الدفاع الجوي قبل لقاء الاتحاد".