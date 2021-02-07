نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بالميراس ضد تيجريس أونال في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بالميراس البرازيلي، لخوض أولى مواجهاته بكأس العالم للأندية، عندما يواجه أونال تيجيريس المكسيكي، في نصف نهائي البطولة.

وتأهل بالميراس إلى مونديال الأندية، بعدما توج بمسابقة كأس الليبرتادوريس على حساب غريمه سانتوس البرازيلي، في المباراة النهائية.

ونجح تيجريس المكسيكي، في التأهل لنصف نهائي المونديال، بعد الفوز على أولسان الكوري الجنوبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، بربع نهائي المونديال.

ومن المقرر أن تقام مباراة تيجيريس المكسيكي ضد بالميراس البرازيلي، مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.