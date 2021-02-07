الرياضة

تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مواجهة الإسماعيلي القادمة في الدوري العام، و التي يخرج فيها لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري .

و من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجيش المصري ببرج العرب يوم الخميس المقبل الموافق 11 فبراير بدلاً من يوم الجمعة 12 فبراير ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري العام المصري. 

و يسعى الاسماعيلي للخروج من كبوته الحالية و تحقيق ثاني انتصاراته في دوري هذا الموسم، و ذلك بعد البداية المتعثرة  للفريق في الجولات العشرة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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