نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مواجهة الإسماعيلي القادمة في الدوري العام، و التي يخرج فيها لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري .

و من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجيش المصري ببرج العرب يوم الخميس المقبل الموافق 11 فبراير بدلاً من يوم الجمعة 12 فبراير ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري العام المصري.

و يسعى الاسماعيلي للخروج من كبوته الحالية و تحقيق ثاني انتصاراته في دوري هذا الموسم، و ذلك بعد البداية المتعثرة للفريق في الجولات العشرة.