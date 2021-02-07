شاهد.. نجم الأهلي السابق عن الفوز على بايرن ميونخ: "لية لأ"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الكابتن شريف عبدالمنعم، نجم النادي الأهلي سابقًا، أنه متفاءل بإعادة الفوز الذي حققه الأهلي على بايرن ميونخ مرة أخرى "ليه لأ"، موضحًا أن فريق نادي بايرن ميونخ يمتلك فريق قوي وأفضل لاعبي العالم، لكن الأهلي يمتلك بطولات ودوافع وتاريخ، معقبًا: "مواجهة البايرن في كأس العالم تاريخ لاسم لاعبي الأهلي".

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن الأهلي من أقوى أربع فرق على مستوى العالم، مؤكدًا أن الكرة لا تعرف فروق المال والإمكانات.

وتحدث عن تفاصيل تسجيله الهدف الأول للأهلي في المباراة الودية التي فاز فيها على بايرن ميونخ، مؤكدًا أن تسجيله الهدف الأول للنادي الأهلي في الفوز على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، جاء بعد عودته من الإصابة وكان له فرصة للتواجد مع جيل كبير وتشكيل قوي، مشددًا على أنه اخترق دفاع البايرن في الدقيقة 40 وسجل في مرمى سيب ماير حارس مرمى بايرن ميونخ في هذا الوقت.