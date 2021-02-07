محسن عبد المسيح: امنحوا الثقة للاعبي الإسماعيلي .. وهجوم السوشيال ميديا ليست في مصلحة الفريق

أكد محسن عبدالمسيح، لاعب الاسماعيلي السابق، أنه لابد من التكاتف من الجميع تلك الفترة لدعم النادي الاسماعيلي من الفترة العصيبة التي يمر بها.
وطالب لاعب الاسماعيلي السابق، الجماهير التوقف عن النقد اللاذع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه اللاعبين لانهم يفقدوا الثقة، قائلًا: إمنحوا الثقة للاعبين، حتي بمقابلتهم في شوارع الإسماعيلية، التحفيز أقوى من الهجوم لعودة الإسماعيلي لسابق عهده.
وأضاف سيحة: مباراة المقاصة، صعبة ولكن الاسماعيلي قادر على العودة ولكن أثق في لاعبو الإسماعيلي إنهم قادرين على التحدي، والظهور بشكل لائق كما حدث في لقاء بيراميدز في المباراة قبل السابقة من مسابقة الدوري.
وإختتم سيحة أطالب نجوم الدراويش ، بمساندة الفريق وحضور المباريات الفترة المقبلة، ودعم محمد صبحي قائد الفريق، لأن الدعم هو العامل الرئيسي في عودة الدراويش.
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