محسن عبد المسيح: امنحوا الثقة للاعبي الإسماعيلي .. وهجوم السوشيال ميديا ليست في مصلحة الفريق

أكد محسن عبدالمسيح، لاعب الاسماعيلي السابق، أنه لابد من التكاتف من الجميع تلك الفترة لدعم النادي الاسماعيلي من الفترة العصيبة التي يمر بها.

وطالب لاعب الاسماعيلي السابق، الجماهير التوقف عن النقد اللاذع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه اللاعبين لانهم يفقدوا الثقة، قائلًا: إمنحوا الثقة للاعبين، حتي بمقابلتهم في شوارع الإسماعيلية، التحفيز أقوى من الهجوم لعودة الإسماعيلي لسابق عهده.

وأضاف سيحة: مباراة المقاصة، صعبة ولكن الاسماعيلي قادر على العودة ولكن أثق في لاعبو الإسماعيلي إنهم قادرين على التحدي، والظهور بشكل لائق كما حدث في لقاء بيراميدز في المباراة قبل السابقة من مسابقة الدوري.

وإختتم سيحة أطالب نجوم الدراويش ، بمساندة الفريق وحضور المباريات الفترة المقبلة، ودعم محمد صبحي قائد الفريق، لأن الدعم هو العامل الرئيسي في عودة الدراويش.