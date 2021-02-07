شوبير لـ حازم إمام: ‏الثعلب الصغير أنت أقوى من كورونا

وجه الإعلامي أحمد شوبير ، رسالة لحازم إمام لاعب الزمالك السابق، ومحلل قنوات أون تايم سبورتس، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19". وأعلن الإعلامي سيف زاهر، إصابة حازم إمام بكورونا، مشيرا إلى أن نجم الزمالك السابق حالته الصحية جيدة. اقرأ أيضًا: ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لحازم إمام وكتب: "‏الثعلب الصغير والنجم الجميل حازم إمام.. ألف سلامة عليك، أنت أقوى من كورونا". وأضاف شوبير: "منتظرين عودتك سريعا إن شاء الله". وكان حازم إمام من ضمن الرياضيين الذي وقع الاختيار عليهم للتواجد في مجلس الشعب بالدورة الأخيرة.

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