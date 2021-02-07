الرياضة

السيد حمدي: قاتلت على فرصة في الأهلي والمصري أسوأ فترة بمسيرتي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد حمدي نجم النادي الأهلي السابق، أنه قاتل وكافح وبذل قصارى جهده، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة مع الأحمر، مشيرا إلى أن الأسوأ في مسيرته كانت فترة تواجده في المصري البورسعيدي.

وقال السيد حمدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فعلت كل مالدي، من أجل التواجد أساسيا مع الأهلي، في ظل تواجد عدد كبير من النجوم في الفترة التي تواجدت بها في النادي"

وتابع نجم الأهلي السابق، "تجربة النادي المصري هي الأسوأ في مسيرتي، لإنني لم أشارك بها على الإطلاق ولا أعلم السبب".

وواصل، "السوشيال ميديا ظبطتني بعد احتفالي علي طريقة بالوتيلي، ووائل جمعة هو أصعب مدافع واجهته في مسيرتي الكروية".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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