الخولي: نعد جماهير المصري بالمنافسة على المربع الذهبي

أبدى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، سعادته عقب الفوز على المقاولون العرب بالدوري.

وقال الخولي لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: المصري يهدف للحفاظ على موقعه الحالي بالدوري، أعد جماهير المنافسة بقوة على المربع الذهبي.

وتابع: علي ماهر لم يطلب أي لاعب للانضمام للمصري في يناير الماضي.

واتم: نثق في اختياراتنا من اللاعبين داخل صفوف المصري البورسعيدي