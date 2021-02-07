أبدى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، سعادته عقب الفوز على المقاولون العرب بالدوري.
وقال الخولي لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة دوت الخليج: المصري يهدف للحفاظ على موقعه الحالي بالدوري، أعد جماهير المنافسة بقوة على المربع الذهبي.
وتابع: علي ماهر لم يطلب أي لاعب للانضمام للمصري في يناير الماضي.
واتم: نثق في اختياراتنا من اللاعبين داخل صفوف المصري البورسعيدي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخولي: نعد جماهير المصري بالمنافسة على المربع الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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