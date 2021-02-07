نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، والتي أجريت صباح أمس بمقر الإتحاد المصري الممتاز لكرة القدم، حيث ينتظر الأهلي والزمالك مواجهات كبرى.

مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

وكشفت القرعة عن مواجهة الأهلي حامل لقب كأس مصر، النصر، فيما يواجه الزمالك حرس الحدود في مستهل مشوارهما في حصد اللقب الأقدم في مصر.

وفي الدور ذاته يواجه يواجه سموحة دكرنس وبيراميدز مع العبور ووادي دجلة مع البنك الأهلي والاتحاد السكندري مع نجوم المستقبل والقاولون العرب مع بتروجت.

ويواجه الإنتاج الحربي مع كوكاكولا والإسماعيلي مع لافينا وسيراميكا مع غزل المحلة وأسوان مع سوهاج والجونة مع كيما أسوان والمصري مع المنصورة وطلائع الجيش مع القناة.

وأخيرا يواجه الفائز من مباراة بترول أسيوط وأشمون مع مصر المقاصة، والفائز من مباراة نبروه وسيدي غازي مع إنبي.