هاشتاج "إنجاز للتاريخ يا أهلي" يتصدر تويتر قبل موقعة بايرن ميونخ

دشن جمهور النادي الأهلي، هاشتاج باسم "إنجاز للتاريخ يا أهلي"، وذلك قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونخ المقرر لها مساء غد الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي بعد فوزه على الدحيل يوم الخميس الماضي إلى نصف النهائي، ليضرب موعدا مع بايرن ميونخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وتداول جمهور الأهلي مجموعة من الصور للاعبين تحت هاشتاج "إنجاز للتاريخ يا أهلي"، ومجموعة من الرسائل التحفيزية للفريق قبل لقائه الهام مع بايرن ميونخ و جاءت رسائلهم كالاتى:

نحن نثق فيك

مفيش شئ مستحيل بالنسبالنا عايزين نكتب تاريخ جديد

هنفضل فخورين بيكوا

هنقدر نخلى الحلم حقيقه عشان ببساطه ده الاهلى

وكانت بعثة بايرن ميونخ قد وصلت للدوحة مساء السبت، بعد رحلة شاقة استمرت لساعات.

يذكر أن هذه المشاركة هي السادسة للأهلي بكأس العالم للأندية، حيث قد شارك المارد الأحمر في 5 مناسبات من قبل (2005 - 2006 - 2008 - 2012 - 2013).