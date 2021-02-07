الرياضة

مدرب الإسماعيلي يدرس الاتحاد والزمالك بالفيديو

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة، البوسني دراجان يوفيتش،  المدير الفني  للفريق،  عقد جلسة مع اللاعبين عقب مران الفريق اليوم الأحد  إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري.

ياتي ذلك لمتابعة مباراة الإتحاد السكندري والزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم، لدراسة الثنائي بالفيديو، حيث من المقرر أن يلاقي الإسماعيلي الإتحاد، ثم الزمالك ضمن منافسات الجولة المحلية.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، معاقبة محمد الشامي بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة، بمنعه من التدريبات  الجماعية للفريق، بداية من أمس.

وخاض الشامي تدريبات منفردة على هامش المران إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري في الدوري، ومن المقرر أن يتم إحالة اللاعب للتحقيق وتوقيع العقوبة المالية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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