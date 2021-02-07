مدرب الإسماعيلي يدرس الاتحاد والزمالك بالفيديو

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة، البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع اللاعبين عقب مران الفريق اليوم الأحد إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري.
ياتي ذلك لمتابعة مباراة الإتحاد السكندري والزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم، لدراسة الثنائي بالفيديو، حيث من المقرر أن يلاقي الإسماعيلي الإتحاد، ثم الزمالك ضمن منافسات الجولة المحلية.
وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، معاقبة محمد الشامي بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة، بمنعه من التدريبات الجماعية للفريق، بداية من أمس.
وخاض الشامي تدريبات منفردة على هامش المران إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري في الدوري، ومن المقرر أن يتم إحالة اللاعب للتحقيق وتوقيع العقوبة المالية.
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