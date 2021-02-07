نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يراقب نجما جديدًا في صفوف برشلونة الإسباني وذلك من أجل الحصول على خدماته في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لا يكتفي بمطاردة ليونيل ميسي فقط في قلعة الكامب نو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع جوردي ألبا نجم برشلونة, حيث أن وكيل أعمال ألبا هو نفسه ممثل خوان بيرنات نجم باريس سان جيرمان مما سيعمل على تسهيل الصفقة أمام النادي الباريسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية ليوناردو أصبح في عجلة من أمره للجلوس مع ممثلي ليونيل ميسي ومعرفة ما يطلبه من أجل الإنضمام إلى حديقة الأمراء.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولا توجد مفاوضات حاليًا بين الطرفين بشأن التجديد.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ميسي وضع منافسة برشلونة على البطولات في الصيف المقبل قبل كل شيء لذلك قرر حسم مصيره عقب نهاية الموسم الحالي.