أخبار الرياضة | إصابة حازم إمام بـ كورونا.. إدارة الزمالك توافق على سفر ساسي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأحد 7 - 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
تعرض حازم إمام نجم الزمالك السابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بالفيروس.
تحدث الألماني راينر هولمان، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة بين المارد الأحمر وبايرن ميونخ، يوم الأثنين المقبل في دور نصف النهائي بكأس العالم للأندية.
أكد محمد عبد الله لاعب الاهلي السابق، أن نتيجة مباراة الاحمر والبايرن محسومة.
أشاد حسام غالي قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق بإنجازات الجيل الحالي للأهلي، مؤكدا أنها مشرفة بعدما نجح الفريق في حصد الثلاثية وبلوغ المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية .
أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، أن ناديه تربطه علاقة جيدة مع بايرن ميونيخ منذ 2009 حين عقد اتفاقية التوأمة مع النادي الألماني، لافتا أن فريقه الأهلي لعب مباراة قوية أمام بايرن ميونيخ عام 2012 وخسر في الدقائق الأخيرة.
أكد محسن عبدالمسيح، لاعب الاسماعيلي السابق، أنه لابد من التكاتف من الجميع تلك الفترة لدعم النادي الاسماعيلي من الفترة العصيبة التي يمر بها.
حصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك على إذن من اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تتولى إدارة النادي وإدارة الكرة بالنادي للحصول على اجازة والسفر إلى تونس.
أعرب عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، عن سعادته بالمستوى الرائع الذي يقدمه مصطفى محمد مع فريق جالاتا سراي التركي.
وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لحازم إمام نجم الزمالك السابق، ومحلل قنوات أون تايم سبورتس، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".
تحدث أحمد حمدي، لاعب الجونة المعار للدوري الكندي، عن تفاصيل إنتقاله لنادي مونتريال.
أبدى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، سعادته عقب الفوز على المقاولون العرب بالدوري.
أكد الألماني مايكل كروجر، المدير الفني السابق للمقاولون العرب والمصري البورسعيدي، أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ستكون متساوية بين الطرفين.
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