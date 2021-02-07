نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، مساء الإثنين المقبل ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا في تمام الساعة الثامنة من مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

من جانبه أعلنت إدارة مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، عبر قناتي BeIN sports HD 1 المشفرة وقناة بي إن سبورتس 1 المفتوحة مساء الاثنين المقبل.

وتنقل مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، ضد بايرن ميونيخ الألماني، عبر قناة بين سبورت BeiN sports HD المفتوحة عبرعلى القمر الصناعي النايل سات :

تردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي كان قد تخطي عقبة الدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة، بالفوز عليه بهدف حسين الشحات، ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية.