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محمد سياف - ابو ظبي - إليكم ترتيب هدافين الدوري الإيطالي 2020/2021، حيث أضاف اللاعب كريستيانو رونالدو هدفا واحدا في مبارة أجراها اليوم مع فريقه يوفنتوس ضد نظيره روما والتي انتهت بفوز فريق يوفنتوس بهدفين نضيفين، كان الهدف الأول من طرف اللاعب كريستيانو رونالدو في الدقيقة 12:04، و الهدف التاني جاء في الدقيقة 68:58 عن طريق اللاعب روجر إيبانير. أهداف مباريات الدوري الإيطالي اليوم 02/06/2021 المبارة النتيجة ساسولو vs سبيزيا 2-1 أتالانتا vs تورينو 3-3 يوفنتوس vs روما 0-2 جنوى vs نابولي 1-2 جدول ترتيب هدافين الدوري الإيطالي 2020/2021 الترتيب اللاعب الأهداف 1 كريستيانو رونالدو 16 2 روميلو لوكاكو 14 3 شيرو ايموبيلي 13 4 مورييل 12 5 إبراهيموفيتش 12 6 أندريا بيلوتي 11 7 جواو بيدرو 11 8 لوتارو مارتينيز 10 9 هيرفينغ لوزانو 9 10 مخيتاريان 9 11 لورنزو إنسيني 9 12 ماتيا ديسترو 9 13 M. N’Zola 9 14 دوفان زاباتا 8 15 فرانشيسكو كابوتو 8 16 دومينيكو بيراردي 7 17 إدين دجيكو 7 18 فرانك كيسييه 7 19 فابيو كوالياريلا 7 20 سيمون نوانكو 7

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