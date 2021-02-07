قمة نارية بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية، المباراة المرتقبة بين ليفربول بقيادة النجم الدولي محمد صلاح، وضيفه مانشستر سيتي اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، قمة مباريات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 40 نقطة من 22 مباراة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر (47) نقطة من 21 مباراة.

وكانت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في الأسبوع الثامن من الدور الأول من الدوري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويحتاج ليفربول حامل اللقب للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل تقليص فارق الصدارة مع مانشستر سيتي، لـ 4 نقاط، ليواصل مسعاه في الحفاظ على لقبه. في المقابل، يتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز، حيث أن الفوز سيحافظ على آماله في استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليفربول.

غاب أليسون ضد برايتون في اللقاء الماضي بسبب المرض، بينما غاب فابينيو عن المباريات الثلاث السابقة وماني في آخر مباراتين. وقال كلوب المدير الفني للفريق: "أليسون يشعر بتحسن كبير، وكان في حالة جيدة بما يكفي ليشارك في مران فردي اليوم". "ساديو وفابينيو سيشاركان في أجزاء من تدريب الفريق اليوم. ثم سنرى".

أوزان كاباك جاهز للمشاركة في مباراة الأحد بعد حصوله على تصريح دولي، لكن كلوب لم يقرر بعد. أجاب المدرب، عندما سئل عما إذا كان مستعدًا لمنح قلب الدفاع التركي أول مباراة له مع الريدز ضد سيتي: "لا أعرف. مع وضعنا ، سنرى من يمكنه اللعب مرة أخرى، ومن لا يستطيع ومن لا يجب أو من يجب أن يلعب مرة أخرى - كل هذه الأشياء. ثم سنرى. في عالم مثالي، لديك بضعة أسابيع وتعمل معًا في أمور دفاعية، وخاصة التنظيم وكل هذه الأنواع من الأشياء. شارك بن [ديفيز] وأوزان اجتماعًا تحليليًا بالأمس - وقد تدربا - حيث تم عرض كل الأشياء التي نقوم بها عادةً في هذا المركز. سيشاركا في مران اليوم وغدًا. لكن لا أعرف حتى الآن". كما تم سؤال المدير الفني حول الفوائد المحتملة لإعادة جوردن هندرسون إلى خط الوسط الآن بعد التعزيزات دفاعية بقدوم كاباك وديفيز. قال كلوب: "نعم، كل شيء سيساعد. حدثت أشياء كثيرة في الأسابيع القليلة الماضية وحاولنا حلها ؛ في بعض الأحيان نجحنا في ذلك وأحيانًا لا. لكن الآن بالطبع لدينا خيارات مختلفة وهذا جيد. الآن علينا أن نتأكد من حصول الأولاد الجدد على جميع المعلومات التي يحتاجونها بأسرع ما يمكن، لإن مركز قلب الدفاع مختلف ويتطلب مهام محددة في التحركات والواجبات، سنرى كيف يمكننا القيام بذلك بسرعة". ومع ذلك، استمر كلوب في التأكيد على أنه يفضل عدم إشراك مدافعين جديدين معًا في وقت واحد. قال "لا - إذا لم أكن مضطرًا لذلك، لا". في مكان آخر مع ليفربول، لم يلعب نابي كيتا بعد في 2021 بسبب الإصابة، بينما أشار كلوب بعد الهزيمة أمام برايتون إلى أن ديوجو جوتا لا يزال على بعد أسابيع من استعادة لياقته البدنية. ويستمر غياب جو غوميز وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك على المدى الطويل. أخبار مانشستر سيتي سيدخل السيتي اللقاء بدون سيرجيو أجويرو وناثان آكي وكيفين دي بروين في آنفيلد. عن مواجهة الريدز، قال جوارديولا لوسائل الإعلام: "لطالما كان فريقًا رائعًا. لديهم لاعبون رائعون، ولديهم أسلوب لعب قوي ومميز ومنظم، سيكونون أكثر عدوانية من أي وقت مضى؛ حصلوا على الراحة بعد لقاء برايتون. يتعافون وسيكونون جاهزين. من الصعب دائما ضد ليفربول. إنه نادٍ كبير، تاريخ كبير، لاعبون رائعون، مدير فني مميز، فريق عمل رائع. دائما هي مواجهة صعبة". آخر تشكيل للفريقين ليفربول 0-1 برايتون (3 فبراير): كيليهير، أليكساندر-آرنولد، فيليبس، هندرسون، روبرتسون، فينالدوم، ميلنر، تياجو، فيرمينو، شاكيري، صلاح. بيرنلي 0-2 مانشستر سيتي (3 فبراير): إيدرسون، كانسيلو، ستونز، دياز، لابورت، رودري، جوندوجان، سيلفا، محرز، ستيرلنج، جيسوس.

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