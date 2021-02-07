الدوري الممتاز .. الزمالك يسعى لتجاوز صدمة المحلة في مواجهة الاتحاد

يستضيف فريق الزمالك اليوم الأحد، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد السقوط المفاجئ أمام غزل المحلة 2-1 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

ويغيب عن الزمالك في مباراة فرجاني ساسي للإيقاف، واشرف بن شرقي للإصابة

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام -أحمد عيد - حسام عبد المجيد خط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا ، حسام أشرف خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.

في المقابل يسعى الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن في مواصلة انتفاضته الأخيرة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض في مباراة الليلة.

كان الاتحاد السكندري سحق مصر المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد لمباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى:" محمد صبحي وصبحى سليمان". الدفاع:" محمد عطوه و دايون لوى و صبرى رحيل و السيد سالم و هشام صلاح فوزى الحناوى". خط الوسط: وخالد الغندور وكريم الديب وعبد الغنى محمد ومروان عطيه ومحمد الصباحى و احمد حجى و احمد راشد و كريم ممدوح و عمار حمدى و حسام عاشور. خط الهجوم: خالد قمر و رزاق سيسيه و اكوى و رماريو ويليامز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر بـ 11 نقطة.