القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

يلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، غدا الإثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021. ووفقًا لجدول بث مباريات شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، فإن مباراة الأهلي والفريق البافاري سيتم بثها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، وبي إن سبورتس 1. كما ستُنقل المباراة عبر قناتي الكأس القطرية 3، والكأس القطرية 6. وكان الأهلي نجح في تخطي عقبة الدحيل القطري في ربع نهائي البطولة، ليصطدم ببايرن ميونخ في نصف النهائي، المقرر إقامته الإثنين 8 فبراير الجاري.

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