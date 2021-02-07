يستضيف فريق الزمالك اليوم الأحد، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز. ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد السقوط المفاجئ أمام غزل المحلة 2-1 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري. ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم فرجاني ساسي للإيقاف، وأشرف بنشرقي للإصابة ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل كالتالي : حراسة المرمى: محمد أبو جبل الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة الوسط: طارق حامد – إمام عاشور الهجوم : يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا – سيف الجزيري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام الاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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