ميلان يستدرج كروتوني لخطف صدارة الدوري الإيطالي.. اليوم

يستضيف فريق ميلان نظيره كروتوني اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري الإيطالي من إنتر.

على الجانب الآخر، يطمح كروتوني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة لتحسين وضعه الكارثي في جدول الترتيب.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز ميلان على كروتوني بهدفين دون رد.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة،خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 47 نقطة، بينما يتواجد كرتوني في المركز الـ 20 والأخير بـ 12 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، بينفينتو مع سامبدوريا، وأودينيزي مع فيرونا، وبارما مع بولونيا، ولاتسيو مع كالياري.