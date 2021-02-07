أصيب النائب حازم إمام، أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل المنزلي حاليًا. وكشف مصدر مقرب من حازم إمام لـ"دوت الخليج"، عن أن الثعلب بصحة جيدة. ومن المقرر أن يخضع حازم إمام للعزل المنزلي، حتى تتحول المسحة الخاصة به من إيجابية إلى سلبية. وشغل حازم إمام مؤخرًا عضوية مجلس النواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابته بـ كورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حازم إمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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