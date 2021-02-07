برفقة الننى.. شاهد أحدث ظهور لتريزيجيه عبر إنستجرام

نشر النجم المصري محمود تريزيجيه ، المحترف في صفوف استون فيلا الإنجليزي، صورا جديدة له عبرصفحته الرسمية على موقع "انستجرام". وظهر محمود تريزيجيه برفقة محمد الننى لاعب المنتخب. يذكر أن تريزيجيه انضم إلى صفوف أستون فيلا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضي، قادما من قاسم باشا التركي، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

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