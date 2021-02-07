نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيد حمدي: أتمنى العمل في الأهلي وأرفض الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق، أنه يتمنى التواجد في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة للعمل بين جدرانها، مشيرا إلى أن العكس مع الزمالك فهو يرفض العمل به، حال تلقى عروض.

وقال السيد حمدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " من الصعب أن أعمل في نادي الزمالك في حال تلقيت عرضاً بشأن ذلك".

فيما أشار إلى أنه في يتمنى أن تسنح له فرصة للعمل في النادي الأهلي في أي منصب، موضحا أن أي منصب في النادي الأهلي فهو شرف له.

وأكد السيد حمدي أن من أصعب المواقف التي تعرض لها أثناء تواجده بالنادي الأهلي، هو أحداث مجزرة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 مشجعًا للنادي الأهلي.