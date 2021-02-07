نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج ريال مدريد في غياب راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني نادي ريال مدريد الإسباني من تراجع نتائجه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة؛ في ظل غياب قلب دفاع الفريق سيرجيو راموس، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وكان راموس قد تعرض للإصابة قوية في الركبة خلال فترة الإحماء استعدادا لمواجهة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس الملك، والتي ودع الريال على آثرها البطولة؛ وانتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وافتقد النادي الملكي لخدمات راموس في 4 مباريات، تلقى خلالهم 3 هزائم، مقابل فوز وحيد.

وأعلن ريال مدريد أمس السبت، خضوع راموس لعملية جراحية في الركبة، سيغيب على آثرها لمدة من 6 إلى 7 أسابيع أخرى.

وكشف الصحفي الرياضي بيدرو مارتن، أن راموس خاض مع ريال مدريد 668 مباراة منذ انضمامه للفريق في 2005، من أصل 858 مباراة خاضها الملكي.

وأوضح أن المباريات التي شارك فيها راموس، نجح الريال في الفوز في 435 مباراة بنسبة 65%، فيما تعادل في 113 مواجهة، وخسر في 120 بنسبة 18%.

وعلى الجانب الأخر؛ غاب راموس عن 190 مباراة مع ريال مدريد؛ حقق الفوز في 135 مباراة بنسبة 71%، وتعادل في 25 لقاء، وخسر 20 مباراة بنسبة 10%.