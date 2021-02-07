نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقيمت اليوم السبت الموافق 6 فبراير 4 مباريات فى إطار الأسبوع الثاني عشر من الدوري العام المصري، وقد أسفرت هذه المباريات عن تعادل البنك الأهلي مع الجونة بهدف واحد لكل منهما، بينما فاز بيراميدز على طلائع الجيش بهدف دون رد، وتعادل الإنتاج الحربي مع أسوان بهدف لكل منهما، واختتمت مباريات اليوم بفوز المصري البورسعيدى على المقاولون العرب بهدف نظيف.

هذا وتقام باقي مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري غداً الأحد وبعد غدِ الاثنين، حيث يلتقى فى الثانية والنصف من ظهر الأحد 7 فبراير فريق وادى دجلة مع غزل المحلة، بينما يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندري فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على استاد بتروسبورت، فيما يلتقى فريق سيراميكا كيلوباترا مع مصر للمقاصة يوم الاثنين 8 فبراير فى تمام الثانية والنصف عصراً، ويلتقى سموحة مع إنبى فى الخامسة مساءً.

وقد تم تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى بسبب مشاركة النادي الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية 2021 التى تقام فى دولة قطر حيث يلتقى الأهلى مع بايرن ميونيخ الألماني فى الدور نصف النهائي للبطولة بعدما تمكن من الفوز على فريق الدحيل القطري منظم البطولة بهدف نظيف سجله النجم حسين الشحات، وكل التمنيات لفريق الأهلى بتقديم مباراة طيبة ومشرفة للكرة المصرية ويكون الفوز حليفه ليصل للمباراة النهائية.

يتصدر نادى الزمالك قمة جدول ترتيبا لدوري المصري برصيد 23 نقطة، يليه الأهلى برصيد 21 نقطة، ثم المصري البورسعيدى برصيد 20 نقطة، ثم الجونة برصيد 19 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 18 نقطة، ثم إنبى برصيد 9 نقاط، يليه سيراميكا كيلوباترا برصيد 15 نقطة، ثم سموحة برصيد 15 نقطة، ويليهم مصر للمقاصة برصيد 13 نقطة.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 11 نقطة، يليه كل من طلائع الجيش وغزل المحلة، والمقاولون العرب، ونادى أسوان بنفس الرصيد 11 نقطة، يليهم البنك الأهلى برصيد 10 نقاط، ثم الإنتاج الحربي برصيد 9 نقاط، ثم الإسماعيلي برصيد 8 نقاط، وفى المركز الأخير فريق وادى دجلة برصيد 7 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم