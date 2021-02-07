نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول اليوم ضد مان سيتي والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول اليوم، لطالما تم الحديث عن رحلة مانشستر سيتي إلى ليفربول يوم الأحد باعتبارها مباراة رئيسية في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن قلة يتوقعوا أنها قد تنهي محاولة الأبطال للاحتفاظ بلقبهم، رجال يورجن كلوب في خضم سلسلة أداء مخيب في الأنفيلد، حيث فشل الريدز في التسجيل في مبارياتهم الثلاث الأخيرة على أرضهم وهذا ما لم يشاهده جمهور الليفر منذ 1984، في غضون ذلك، يبدو السيتي وكأنه قوة لا يمكن إيقافها في سباق اللقب هذا العام، الغريب أن تشيلتنهام تاون هو الوحيد الذي سجل في مرمى فريق بيب جوارديولا في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات، مباراة اليوم الأحد تمنح مان سيتي الفرصة لتوسيع تقدمه على أبطال العام الماضي إلى عشر نقاط.

موعد مباراة ليفربول اليوم ومان سيتي

متى تبدأ؟ الأحد 7 فبراير

ما هو وقت الانطلاق؟ 16:30 (بتوقيت جرينتش) 18:30 بتوقيت القاهرة

الملعب؟ انفيلد

قناة تلفزيونية / بي بي ان سبورت bein sport 1

حكم؟ مايكل أوليفر

حكم الفيديو المساعد؟ بول تيرني

أخبار فريق ليفربول

عاد أليسون إلى التدريبات هذا الأسبوع بعد أن غاب عن الهزيمة أمام برايتون يوم الثلاثاء بسبب المرض، ومن المتوقع أن يبدأ البرازيلي حارسا لمرمى ليفربول بدلاً من كاويمهين كيلير، كما تغيب ساديو ماني وفابينيو أيضًا عن خسارة الأربعاء أمام النورس، وسيخضع كلاهما لاختبارات اللياقة البدنية ليرى إن كان بإمكانها الدخول في تشكيلة الفريق، وأكد كلوب بالفعل أنه من غير المرجح أن يحصل ديفيز وأوزان كاباك على أول مباراة لهما مع ليفربول في نهاية هذا الأسبوع، مما يعني أنه من المتوقع أن يدخل جوردان هندرسون في مركز الدفاع مرة أخرى.

أخبار فريق مان سيتي

لا توجد مخاوف جديدة على الزائرين من ناحية الإصابات، على الرغم من بقائهم بدون الثلاثي المصاب كيفن دي بروين وسيرجيو أجويرو وناثان أك، لكن لم يؤثر ذلك على أداء الفريق المتميز.

التشكيل المتوقع ليفربول ضد مان سيتي

ليفربول (4-3-3): أليسون. ألكسندر أرنولد ، هندرسون ، فيليبس ، روبرتسون ؛ فاينالدوم، تياجو ، ميلنر ؛ صلاح ، فيرمينو ، شاكيري.

مانشستر سيتي (4-3-3): ايدرسون. كانسيلو ، ستونز ، دياز ، لابورت ؛ سيلفا ، رودري ، جوندوجان ؛ فودن ، جيسوس ، سترلينج.

آخر خمس مباريات للفريقين

ليفربول 0-1 برايتون – الدوري الممتاز – (03/02)

وست هام 1-3 ليفربول – الدوري الممتاز – (31/01)

توتنهام 1-3 ليفربول – الدوري الممتاز – (28/01)

مانشستر يونايتد 3-2 ليفربول – كأس الاتحاد – (24/01)

ليفربول 0-1 بيرنلي – الدوري الممتاز – (21/01)

مانشستر سيتي

بيرنلي 0-2 مانشستر سيتي – الدوري الممتاز – (03/02)

مانشستر سيتي 1-0 شيفيلد يونايتد – الدوري الإنجليزي – (30/01)

وست بروميتش 0-5 مانشستر سيتي – الدوري الإنجليزي – (26/01)

شلتنهام 1-3 مانشستر سيتي – كأس الاتحاد – (23/01)

مانشستر سيتي 2-0 أستون فيلا – الدوري الإنجليزي – (20/01)

توقعات ليفربول ومانشستر سيتي

قبل أسابيع قليلة كان الجميع يتوقع احتمال تعرض ليفربول لهزيمة متتالية على أرضه على يد بيرنلي وبرايتون وذلك لأداء الفريق المتذبذب، وعلى الرغم من كل مشاكلهم الدفاعية فإن فشل الثلاثة الأمامي يعتبر ضربة موجعة للريد حيث يعتمد عليهم أكثر من غيرهم، لم يواجه السيتي مثل هذه المشاكل ويتطلعون للعودة إلى تقديم أفضل ما لديهم، ومن المتوقع أن يحسم السيتي المواجهة لصالحه النتيجة المتوقعة ليفربول 1-2 مانشستر سيتي.