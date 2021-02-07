نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كأس مصر لكرة القدم لموسم 2020 / 2021 م في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات كأس مصر لكرة القدم ، بالرغم من انشغال الجماهير المصرية ومساندتها للمارد الأحمرفى بطولة كأس العالم للأندية، خاصة بعد فوز النادي الأهلى على نادي الدحيل بهدف نظيف مقابل لاشئ، أعلنت لجنة المسابقات الرياضية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لعام 2021 م، فقد بدأت بطولة كأس مصر عام 1921 م وتم وقفها فى عدة سنوات لأسباب مختلفة، ويُعد النادي الأهلي من أكثر الأندية الحاصلة على لقب بطولة كأس مصر، لحصوله على اللقب 37 مرة وحصل على مركز وصيف الكأس 15 مرة، فى حين حصول منافسه التقليدى نادي الزمالك على البطولة 27 مرة، وحصل كلأ من الاتحاد والترسانة على لقب البطولة 6 مرات والاسماعيلي 4 مرات، والمقاولون العرب 3 مرات، والأوليمبي وانبى مرتين، وأخيرًا حصل كلاً من القناة والترام والمصري وحرس الحدود مرة واحدة فقط.

جدول مباريات كأس مصر لكرة القدم لموسم 2020 / 2021 م

أعلنت لجنة المسابقات الرياضية بالاتحاد المصري يوم السبت جدول مباريات الـ 32 لبطولة كأس مصر لموسم 2020 م / 2021 م، على أن لجنة المسابقات سوف تحدد مواعيد المباريات خلال الفترة القادمة، حيث يلتقى الأهلى مع النصرأحد أندية الدرجة الثانية للدوري الممتاز، بينما يلتقي الزمالك مع نادي حرس الحدود كما هو يوجد في جدول المباريات التالي:

الأهلي مع النصر

الزمالك مع حرس الحدود

سموحة مع دكرنس

بيراميدز مع العبور

وادي دجلة مع البنك الأهلي

الاتحاد مع النجوم

انبي مع الفائز من سيدى غازى ونبروه

الاسماعيلي مع لافيينا

مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون

سيراميكا كيلوباترا مع غزل المحلة

الانتاج الحربي مع كوكاكولا

المقاولون العرب مع بتروجيت

أسوان مع سوهاج

المصري مع المنصورة

الجونة مع كيما أسوان

طلائع الجيش مع القناة

جدول المباريات كأس مصر فى الدور ثمن النهائى

الفائز من المباراة رقم ( 1 ) مع الفائز من رقم ( 2 )

الفائز من المباراة رقم ( 3 ) مع الفائز من رقم ( 4 )

الفائز من المباراة رقم ( 5 ) مع الفائز من رقم (6 )

الفائز من المباراة رقم (7 ) مع الفائز من رقم ( 8 )

الفائز من المباراة رقم ( 9 ) مع الفائز من رقم ( 10 )

الفائز من المباراة رقم ( 11 ) مع الفائز من رقم ( 12 )

الفائز من المباراة رقم ( 13 ) مع الفائز من رقم ( 14 )

الفائز من المباراة رقم ( 15 ) مع الفائز من رقم ( 16 )

جدول المباريات فى الدور ربع النهائى

الفائز من المباراة رقم ( 17 ) مع الفائز من رقم ( 18 )

الفائز من المباراة رقم ( 19 ) مع الفائز من رقم ( 20 )

الفائز من المباراة رقم ( 21 ) مع الفائز من رقم ( 22 )

الفائز من المباراة رقم ( 23 ) مع الفائز من رقم ( 24 )

جدول المباريات فى الدور نصف النهائى

الفائز من المباراة رقم ( 25 ) مع الفائز من رقم (26 )

الفائز من المباراة رقم ( 27 ) مع الفائز من رقم ( 28 )

جدول المباريات فى الدور ربع النهائى