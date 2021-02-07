نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن في كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن في نصف نهائي كأس العالم للأندية تتصدر محركات البحث عبر شبكة الانترنت، حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن التي تقام على استاذ أحمد على الريان في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، حيث تغلب المارد الأحمر “النادي الأهلي” على نادي الدحيل القطري بهدف لحسين الشحات في مباراة كان الشوط الأول فيها في كفة الشياطين الحمر، ولكن في الشوط الثاني تحسن أداء النادي القطري بشكل كبير ولكن لم تهز شباك الشناوي حامي عرين نادي القرن الأفريقي ” النادي الأهلي المصري”، ومن خلال هذا المحتوى نقدم لكم تقرير مفصل عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البايرن والأهلي، فتابعونا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن

كشفت مجموعة bein sports عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبارين ميونخ، حيث سيتم نقل المباراة على قناة بين سبورت المشفرة وعلى تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة، كما تم إتاحة القناة عبر قنوات بين سبورت المفتوحة حتى يتسنى لقطاع كبير من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان في الوطن العربي من متابعة المباراة، وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن إسم معلق مباراة الأهلي والبايرن، حيث سيتم إذاعة المباراة بصرت المعلق علي محمد علي مسئول المعلقين والمحللين بقنوات بي إن سبورت، وسيتم عمل ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة في قناة بين سبورت المشفرة فقط، أما في قناة الكأس المفتوحة سيتم نقل مباراة البايرن والأهلي بصوت المعلق خليل البلوشي، وإليكم أحدث تردد لقناة الكأس القطرية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ:

ضبط تردد بين سبورت المفتوحة

يمكنكم من الآن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على جهاز الاستقبال على النايل سات بكل سهولة، وتقدم قنوات بين سبورت المباريات لأغلب الدوريات والبطولات حول العالم بتقنية عالية، ولكن يتم نقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ بدون استديو تحليلي عبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة، وفيما يلي ترددات قنوان بي ان سبورت المفتوحة على كافة الأقمار الصناعية: