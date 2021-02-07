نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة مجانا على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021، تلك المباراة التي ستعتبر أهم مباراة في تاريخ الجيل الحالي من لاعبي الأهلي المصري، خاصة أن تلك المباراة تمثل أول مباراة رسمية بين النادي الأهلي وبايرن ميونخ في بطولة دولية، فبعدما استطاع المارد الأحمرمن عبور دور ربع النهائي بالتغلب على نادي الدحيل القطري بنتيجة 1-0 بقدم حسين الشحات في الدقيقة 30، تأهل الأهلي بشكل مباشر ليلاقي بطل أوروبا وافضل فريق في العالم في عام 2020 وهو بايرن ميونخ بنجومه الكبار، ومن المعروف أن هذا الوحش الألماني لا يتهاون إطلاقا في أي مباراة ولا يتوانى في إحراز مزيدا من الأهداف، ولذلك سنعرض لكم كافة التفاصيل عن موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة مجانا

“أمتي متش الأهلي وبايرن ميونخ ويذاع على قناة ايه!”، هذا السؤال الذي يطرحه كل عشاق النادي الأهلي والكرة العالمية، عن هذا اللقاء الهام لأنه سيحدد من سيتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في الدوحة 2021، وهو ما سنعرضه لكم في هذا المقال، ستقام متش البايرن والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الأثنين المقبل الموافق 8/2/2021، بملعب أحمد بن علي المونديالي.

القنوات الناقلة للمباراة مجانا على نايل سات

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، bien sports حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية، بالتعاون مع قنوات الكأس الرياضية القطرية أيضا، ولذلك فإن مباراة البايرن ميونخ والأهلى على قناة بين سبورت المفتوحة، beIN Sport HD على القمر الصناعي النايل سات، مثلما حدث مع مباراة الأهلي والدحيل الماضية.

ويجب العلم أن المباراة ستذاع أيضا مشفرة عبر قنوات bein sport HD1 ، bein sport hd11، وكذلك يمكنكم متابعة المباراة عبر الترددات التالية لقنوات بين سبورت المشفرة والمفتوحة على أقمار النايل سات وعربسات وسهيل سات.