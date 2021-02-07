نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قمة ليفربول ضد مان سيتي تقام اليوم الأحد 7 فبراير 2021 على ملعب آنفيلد معقل الريدز الساعين لتحقيق فوز لن يكون سهلا أمام رفاق جوارديولا لتناسي خيبة أملهم الأخيرة ضد برايتون التي أفقدتهم ثلاث نقاط هامة زادت الفارق مع السيتي إلى سبع نقاط مع وجود مباراة مؤجلة للفريق السماوي الساعي إلى العودة من جديد إلى منصات التتويج للبريمرليج بعد أن غاب عنها الموسم الماضي لصالح رفاق كلوب الذين تمكنوا من العودة من ملعب الإمارات في مباراة الذهاب بتعادل بهدف لكل فريق سجله محمد صلاح هداف البريمرليج للريدز بينما سجل خيسوس هدف المان سيتي الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز ضد ليفربول على آنفيلد منذ ثمانية سنوات، وسينطلق موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في السابعة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يواجه السيتي في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق فوز يعيده إلى مسار الانتصارات الذي حاد عنه سريعا في البريمرليج الجولة الماضية بالخسارة على ملعبه أمام برايتون بهدف دون رد ليعود سريعا للنتائج السيئة التي تخلص منها لمبارتين على التوالي في البطولة حين فاز أمام رفاق مورينهو في توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ثم الفوز ضد وست هام يونايتد بنفس النتيجة في مباراة سجل فيها أهداف الريدز كلا من فينالدوم، ومحمد صلاح “هدفين”، ويأمل كلوب في تحقيق فوز ضد السيتي يكون أمل للفريق في الحفاظ على المنافسة على لقب البريمرليج خاصة أن السيتي هو متصدر جدول الترتيب حاليا فالمباراة فرصة جيدة لإيقاف قطار رفاق جوارديولا في البطولة المحلية الوحيدة المتبقية لكلوب للمنافسة عليها بعد روجه من كأس الرابطة، وكأس الاتحاد.

مانشستر سيتي يأمل في مواصلة تحقيق الانتصارات في البريمرليج للحفاظ على الصدارة التي يعتليها حاليا بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي تعادل بالأمس ضد إيفرتون بثلاثية لكل فريق، وفارق خمس نقاط عن ليستر سيتي الذي سيلاقي وولفرهامبتون في نفس الجولة اليوم، وذلك مع وجود أفضلية أخرى للسيتي بامتلاكه مباراة مؤجلة، ويأمل جوارديولا في مواصلة الانتصارات المحلية أمام ليفربول وكسر عقدة ملعب الآنفيلد مستغلا معنويات لاعبيه المرتفعة بعد تحقيقهم الفوز الثالث عشر على التوالي محليا في آخر مبارياتهم ضد بيرنلي بهدفين دون رد سجلهما كلا من خيسوس، وسترلينج.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الآن

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

16:30 توقيت غرينتش.

18:30 توقيت مصر.

19:30 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي