مونديال الأندية.. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداده لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها الثامنة مساء غدٍ الاثنين بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الأحد على ملعب جامعة قطر؛ استعدادا لمواجهة بطل أوروبا.

ويشهد مران الفريق الختامي اليوم التركيز على خطة المباراة ومراجعة بعض الجمل الفنية والخططية المنتظر الاعتماد عليها في مواجهة البايرن في مباراة الغد.

وصعد الأهلي إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.