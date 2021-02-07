جالاتا سراي لـ دوت الخليج: تألق مصطفى محمد قد يدفعنا لشرائه قبل نهاية الموسم

أكد مصدر بنادي جالاتا سراي، أن تألق النجم المصري مصطفى محمد مع الفريق التركي، قد يدفع الإدارة لتفعيل بندء شرائه نهائيا من الزمالك، قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": إن تألق مصطفى محمد قد يدفعنا لتفعيل بند شراء اللاعب نهائيا من الزمالك، قبل انتهاء الموسم الحالي".

وتابع المصدر: "توقعت بشكل شخصي ظهور مصطفى بهذا المستوى المميز مع جالاتا سراي، وأنتظر منه المزيد، خلال الفترة المقبلة".

وقدم مصطفى محمد أداءً رائعا مع جالاتا سراي، منذ انضمامه إلى الفريق، حيث شارك في مباراتين، سجل خلالهما هدفين.

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.