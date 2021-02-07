جمال الحاجي يكشف حظوظ الأهلي أمام بايرن ميونيخ فى المونديال

سلط الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي الضوء على حظوظ النادى الأهلى فى مباراته أمام بايرن ميونيخ غدا الاثنين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: بين جدية الألمان وطموح الأهلي تدور مباراة النصف النهائي الأول لكأس العالم للأندية في نسختها السابعة عشرة.

تابع: نوير- سولي – بافارد - كيميتش – قنابري – ليفاندوفسكي – ساني – هيرنانداز – مولر - ألابا – كومان

بهذه الترسانة من النجوم الدوليين استطاع البايرن تخطي هرتا برلين بهدف في برلين بالذات قبل أن يطير إلى الدوحة لمباراة بطل افريقيا الأهلي المصري، إلى جانب ترسانة النجوم سافر البايرن إلى الدوحة وفي جرابه ترسانة من الأرقام القياسية أيضا، البولندي ليفاندوسكي الهداف التاريخي للفريق وفي رصيده حتى الآن 24 هدفا ليبقى في صدارة هدافي أوروبا والعالم برصيد 39 هدفا منذ 2020.

أضاف: العملاق نوير الحارس الذي يعرف جيدا حماية عرين البايرن والذي حقق مؤخرا رقما قياسيا في آخر مباراة بالمحافظة على نظافة شباكه أمام هيرتا برلين في 16 مباراة متتالية، الأرقام القياسية واصلت حضورها أيضا هذه المرة مع الثعلب الألماني مولر الذي استرجع كامل إمكاناته في هذا الموسم.

أضاف: مولر تمكن إلى حد الآن من تسجيل رقم غير مسبوق بتحقيق الرقم 10 في صناعة الأهداف ونفس الرقم في تسجيل الأهداف ليكون أول من فعلها من البايرن بتحقيق رقم مزدوج في موسمين متتاليين. هي أرقام قياسية فردية ليبقى الفريق جماعيا في صدارة البوندسليجا بفارق 10 نقاط كاملة على صاحب المرتبة الثانية لايبزيج. كل هذه الأرقام تؤكد جاهزية نجوم البايرن لملاقاة الأهلي.

في المقابل ليس هناك مجالات عديدة تؤكد تفوق فرسان القلعة الحمراء على النجوم الألمان لكن هناك بعض الأمور قد تكون في صالح الأهلي بشرط أن يكون الفراعنة في أوج قوتهم يوم المباراة الجانب البدني سيكون عاملا حاسما في هذه المواجهة.

والتحق الأهلي بالدوحة منذ يوم الجمعة 29 يناير ليقابل الدحيل يوم 4 فبراير ويتمتع براحة حتى يوم 8 من نفس الشهر موعد مباراة البايرن أي أن الأهلي يكون بذلك قد قضى 10 أيام حتى هذه المباراة أي أنه على مستوى التكيف وعلى مستوى الاسترجاع والاستشفاء ستكون الأمور أفضل من منافسه الذي شهدت رحلته إلى الدوحة تأخيرا قياسيا وصل إلى أكثر من تسع ساعات كاملة بعدما كانت الرحلة مبرمجة ليلة الجمعة قبل منتصف الليل لتقلع الطائرة في حدود التاسعة صباحا.

استطرد: صحيح فريق مثل البايرن قادر على تخطي هذه المشاكل البدنية بفضل الاحترافية الكبرى للتعامل مع مثل هذه الإشكالات الفنية لكن هذا العامل سيؤثر حتما على أداء الفريق عامة وعلى جهاز الأهلي ان يأخذ ذلك بعين الاعتبار في وضع خطط المباراة.

وقال أيضا: العبء الهجومي سيكون كبيرا على دفاعات الأهلي بفضل جاهزية البايرن الهجومية الفريق سجل 58 هدفا في البوندسليغا خلال 20 مباراة أي بمعدل 3 أهداف تقريبا في كل مباراة دون نسيان فاعلية ليفاندوفسكي وجنابري وساني ومن خلفهم الثعلب مولر فكيف سيتعامل موتسيماني مع ضغط الألمان المنتظر وكيف سيجهز خطوطه الدفاعية لكسر فاعلية ليفاندوفسكي وزملائه.

وتساءل: الأهم ما هي الاستراتيجيات التي سيعتمدها لمغالطة نوير وخطه الدفاعي المتميز بقيادة النمساوي ألابا – والدولي الفرنسي بافارد والدوليين الألمانيين كيميتش وسولي هذا دون نسيان خط الوسط المتوازن بقيادة جنابري كومان وساني.

أشار إلى أن الأهلي تميز مع الجنوب افريقي موتسيماني خاصة على مستوى النتائج لكن لم يبلغ لحد الآن درجة الإبداع على مستوى الأداء الجماعي، لكن فرديا يبقى للأهلي حظوظ مرموقة في مغالطة دفاعات بايرن ميونخ في وجود لاعبين تألقوا في مراكزهم مثل حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة والزمبي والتير بواليا دون نسيان الأداء الرائع للحارس الكبير الشناوي والمغربي بدر بانون القادرين على إعطاء التوازن للخطوط الخلفية.

شدد على أن المهمة صعبة جدا لكن ليست مستحيلة إذا نجح الأهلي في اللعب على نقاط ضعف منافسه إن وجدت وإذا نجح في تقليص أخطائه الجماعية والفردية قدر المستطاع فإنه ربما سينجح في ترجمة طموح لاعبيه ومدربيه إلى واقع وربما يستطيع فرسان القلعة الحمراء بلوغ الهدف المنشود وإعادة كتابة التاريخ في مهمة أشبه بالمعجزة.