يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ريال بيتيس، اليوم الأحد، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقناة الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورت 3"، بتعليق علي محمدعلي.

برشلونة ضد ريال بيتيس:

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز أمام ريال بيتيس في مباراة اليوم، لاستعادة وصافة الدوري الإسباني من ريال مدريد.

كان فريق برشلونة فاز على أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإسباني.

في المقابل، يطمح ريال بيتيس إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا في لقاء الليلة، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز برشلونة على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب برشلونة وريال بيتيس:

ويحتل فريق برشلونة المركز الربع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز السابع بـ 30 نقطة.

مباريات أخرى في الدوري الإسباني:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، ريال سوسيداد مع قادش، أتلتيك بلباو مع فالنسيا، أوساسونا مع إيبار.