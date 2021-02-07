تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية، المباراة المرتقبة بين ليفربول بقيادة النجم الدولي محمد صلاح، وضيفه مانشستر سيتي اليوم، الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، وستنقل المباراة عبر "بي إن سبورتس 2"، بتعليق حفيظ دراجي.
ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: فابينيو- أوزان كاباك - روبرتسون - ألكسندر أرنولد
الوسط: فينالدوم - هندرسون - تياجو ألكانتارا
الهجوم: محمد صلاح - ساديو مانى - فيرمينو
بينما من المتوقع أن يلعب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيديرسون
الدفاع: ستونز - دياز - لابورتى
الوسط: والكر - رودريجو - جوندوجان - كانسيلو
الهجوم: سترلينج - سيلفا - فيل فودين
ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 40 نقطة من 22 مباراة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر (47) نقطة من 21 مباراة.
ويحتاج ليفربول حامل اللقب للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل تقليص فارق الصدارة مع مانشستر سيتي، لـ 4 نقاط، ليواصل مسعاه في الحفاظ على لقبه.
في المقابل، يتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز، حيث إن الفوز سيحافظ على آماله في استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليفربول.
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