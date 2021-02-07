مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم لقاءات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 بمواجهتين قويتين تجمع كلا من الزمالك أمام الاتحاد السكندرى وغزل المحلة مع وادي دجلة . ومن المقرر أن تبدأ مباريات اليوم بمواجهة تجمع وادى دجلة أمام غزل المحلة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بملعب بتروسبورت . وستتم إذاعة المباراة بين وادى دجلة وغزل المحلة عبر قناة أون تايم سبورت 2 . وفى تمام الساعة السابعة والنصف يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندرى باستاد القاهرة فى مباراة من المتوقع أن تكون قمة فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين . ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة المرتقبة بين الزمالك والاتحاد السكندرى عبر قناة أون تايم سبورت 1 .

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