الأخطاء مرفوضة .. مدرب الوداد السابق يتحدث عن موقعة الأهلي وبايرن ميونخ

تحدث ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني السابق لفريق الوداد المغربي، عن موقعة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر لها، غدا الاثنين، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.

وقال جاموندي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: " فوز الأهلي على بايرن ميونخ؟ لما لا ، كل شئ في كرة القدم ممكن، لكن هذه المباراة تتطلب من الأهلي تركيز دفاعي عالٍ جدا، وعدم ارتكاب أي أخطاء".

وتابع جاموندي:" أعرف بيتسوا موسيماني المدير الفني للأهلي وكافيين جونسون المدرب العام، ونأمل أن يبذلوا قصارى جهدهم لتقديم أداء جيد أمام بايرن ميونخ".

واختتم:" أتمنى أن يقدم الأهلي مستوى مشرفا للكرة المصرية والأفريقية".