الأخطاء مرفوضة .. مدرب الوداد السابق يتحدث عن موقعة الأهلي وبايرن ميونخ

تحدث ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني السابق لفريق الوداد المغربي، عن موقعة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر لها، غدا الاثنين، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.وقال جاموندي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: " فوز الأهلي على بايرن ميونخ؟ لما لا ، كل شئ في كرة القدم ممكن، لكن هذه المباراة تتطلب من الأهلي تركيز دفاعي عالٍ جدا، وعدم ارتكاب أي أخطاء".
وتابع جاموندي:" أعرف بيتسوا موسيماني المدير الفني للأهلي وكافيين جونسون المدرب العام، ونأمل أن يبذلوا قصارى جهدهم لتقديم أداء جيد أمام بايرن ميونخ".
واختتم:" أتمنى أن يقدم الأهلي مستوى مشرفا للكرة المصرية والأفريقية".
وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس الماضي
وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
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