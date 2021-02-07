بايرن ميونخ يخوض مرانه الأول في الدوحة استعدادا لمواجهة الأهلي .. صور

خاض فريق بايرن ميونخ الألماني مرانه الأول في الدوحة، صباح اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر لها، غدا الاثنين، على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير الجاري إلى 11 من الشهر ذاته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميوخ على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورا من مران الفريق، وكتب:" التدريب الأول في الدوحة".