الشناوي وموسيماني يتفقدان ملعب الريان قبل موقعة البايرن

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، قاموا بتفقد ملعب أحمد بن علي الذي يحتضن مباراة بايرن ميونيخ المقرر لها الثامنة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وحرص موسيماني وجهازه المعاون والشناوي، على التواجد في ملعب أحمد بن علي ظهر اليوم الأحد؛ لتفقده في إطار البروتوكول المتبع في مونديال الأندية قبل المباريات.
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