موسيماني يلتقي المدير الفني لبايرن ميونيخ قبل اللقاء المرتقب

التقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هانز فيليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ في ملعب أحمد بن علي الذي يحتضن مواجهة الفريقين في الثامنة مساء غد بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتبادل المدير الفني للأهلي الحديث الودي مع نظيره مدرب بايرن ميونيخ وذلك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني للفريق الألماني.

يذكر أن موسيماني حضر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد داخل ملعب أحمد بن علي قبل أن يقوم بجولة تفقدية رفقة جهازه المعاون ومحمد الشناوي كابتن الفريق، وبعدها التقي المدير الفني لفريق البايرن.