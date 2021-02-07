أكد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية فريقه التامة لمواجهة بايرن ميونيخ غدا الإثنين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية .
وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "احنا عارفين اننا هنلاعب بايرين ميونيخ بطل اوروبا وعارفين كويس إمكانيتهم، وكنا بنسعى أننا نلاعب البايرين فى نصف النهائى، بس إحنا كمان بطل أفريقيا، ونقدر اننا نكون منافس ونقدم ماتش كويس".
وأضاف: "لاعيبة البايرين عندهم ثقه فى نفسهم حقهم، بس احنا مش اقل من حد وانا واثق فى لاعيبتنا وان شاء الله نقدر نقدم ماتش كويس ونكون عند حسن ظن الجمهور اللى كان ورانا من اول ما وصلنا للدوحة لحد ماتش الدحيل" .
وفى هذا السياق ، كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر كواليس المارد الأحمر قبل مباراة بايرن ميونيخ غدا.
وقال قنديل خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "مسحة كورونا للاعبين الخاصة بمباراة بايرن ميونخ القادمة، جاءت سلبية".
وأشار إلى أن هناك العديد من التفاصيل والاستعدادات لتلك المباراة، وهناك روح وارتفاع كبير في معنويات اللاعبين قبل المباراة.
وأكمل: "طبيعي يكون هناك قلق في المباريات المهمة ومن المتوقع أن يحضر 20 ألف وكلهم إن شاء الله جماهير الأهلي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحنا بطل إفريقيا .. تصريح قوى من الشناوى بشأن مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.