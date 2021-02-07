لن ننساكم .. أبو جبل يحيي ذكرى شهداء الزمالك

أحيا محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ذكرى وفاة شهداء نادى الزمالك. ونشر أبوجبل عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" و علق قائلًا:"لن ننساكم سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم".

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