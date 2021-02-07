كيميتش: الأهلي بايرن ميونخ مصر.. ونسعى لكتابة التاريخ

أكد جوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونخ أن مباراة الأهلي المقرر لها غدا الاثنين، في بطولة كأس العالم للأندية، لن تكون سهلة.

وقال كيميتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي:" نحن نعلم أن الأهلي فريق قوي، هم بايرن ميونخ مصر، وقد لعبوا مباريات كثيرة بدون خسارة، ولكن أبطال دوري أبطال أوروبا دائمًا هم المرشحون الأوفر حظًا للفوز بالبطولة، ونحن نريد تأكيد هذا الأمر"

وتابع:" نحن سعداء للغاية بأن أُتيحت لنا فرصة المشاركة في البطولة، وفرصة الفوز بها، ولكن أولا علينا المنافسة في مباراة نصف النهائي، والتي نحن المرشحون الأوفر حظًا فيها".".

وعن الفوز باللقب، قال كيميتش: "إنها فرصتنا لكتابة التاريخ. نحن متحسمون للغاية لمباراة نصف النهائي، ثم سنرى ماذا سيحدث بعدها".