نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يُزين التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول اليوم الأحد مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بفريق نادي مانشستر سيتي لحساب مباريات البريميرليج.

ومن المُنتظر أن يدخل الريدز اللقاء بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: آندي روبرتسون، فابينيو، ترنت ألكسندر، أرنولد، أوزان كاباك خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني

ويسعى يورجن كلوب المدير الفني للريدز الخروج من الكبوة التي يمر بها الفريق مؤخراً بعد أن تلقى هزيمة مريرة على أرضة من فريق نادي برايتون بهدف واحد مقابل لا شيء فيما يسعى كلوب للإنفراد بالصدارة والتقدم أكثر خاصةً بعد تعادل مطاردة المباشر مانشستر يونايتد مع إيفرتون بثلاثة أهداف لكلاً منهما.