نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره ريال بيتيس، على أرضية ملعب "بينيتو فيامارين"، معقل الأخير.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو، قد انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة، في حين يتواجد ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD3.