نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام مسئولي إدارة الزمالك بتقديم عرض أخير لنجم الفريق التونسي فرجانى ساسي من أجل تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

وقدم مسئولو القلعة البيضاء للنجم التونسي عرض يبلغ قدره مليون دولار كاش مقابل التجديد مع الزمالك.

ومن المقرر أن يتقاضى ساسي هذه الاموال في حالة موافقته فور وصول مستحقات مصطفى محمد من جالاطا سراي التركي.

وقرر النجم التونسي تأجيل حسم أمره حتى نهاية الموسم الحالي إما بالتجديد مع الزمالك أو الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض.

يذكر أن عقد فرجانى ساسي مع الزمالك ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وسط محاولات من إدارة القلعة البيضاء لتجديد العقد.