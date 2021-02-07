نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره ريال بيتيس، على أرضية ملعب "بينيتو فيامارين"، معقل الأخير.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو، قد انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة، في حين يتواجد ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، مينجويزا، لينجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: ديمبلي، ميسي، جريزمان.