بدون راحة.. البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة وادي دجلة في كأس مصر

يستأنف اليوم فريق الكرة بنادي البنك الأهلي تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة وادي دجلة في دور 32 من مسابقة كأس مصر المقرر لها الخميس المقبل ويستضيفها استاد السكة الحديد.

وكانت قرعة دور 32 من مسابقة كأس مصر أوقعت فريق البنك الأهلي في مواجهة وادي دجلة وأرسل اتحاد الكرة المصري خطابا بتأجيل مباراة أسوان والبنك الأهلي المقرر لها الخميس المقبل الى 28 فبراير.

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