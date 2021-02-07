صدام جديد.. تاريخ مباريات حسام حسن أمام الزمالك قبل مباراة اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية اليوم إلى استاد القاهرة فى السابعة والنصف مساء لمتابعة مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها بينهما فى إطار لقاءات الجولة الـ 12 من منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك بقيادة مدربه باتشيكو مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب الدوري خاصة بعد الهزيمة المفاجأة التى تلقاها الفريق الأبيض فى الجولة الماضية أمام غزل المحلة.

وفى المقابل يخوض الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن مباراة اليوم وسط معنويات جيدة بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق فى المباراة الماضية أمام مصر للمقاصة بأربعة أهداف دون رد.

وتعد المواجهة هى الـ 15 التي سيواجه فيها حسام حسن نظيره الزمالك مع مختلف الاندية، وحقق حسام حسن الفوز على الزمالك في 3 مباريات وتعادل 3 مباريات أمام الزمالك وحقق الأبيض الفوز على حسام حسن في 8 مباريات.



ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة بينما يأتى فريق الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.